Эрдоган заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос о российских ЗРК С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом в среду, 25 июня, рассказал сам турецкий лидер в рамках пресс-конференции в Гааге.
Эрдоган сказал, что вопрос о российских ЗРК «закрыт», поэтому лидеры сосредоточились на обсуждении других вооружений.
— Мы обсуждали (истребители американского производства — прим. «ВМ») F-35. Мы заплатили за F-35 1 миллиард 300 миллионов долларов. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35. Наши друзья, ответственные за обслуживание и ремонт F-16 и за покупку F-35, продолжают свою работу, — подчеркнул Эрдоган.
По словам турецкого лидера, Стамбул также сотрудничает с Лондоном и Берлином по вопросам, связанными с истребителем Eurofighter. Эрдоган отметил, что «Германия и Великобритания приветствуют добрую волю» Турции, передает РИА Новости.
В марте стало известно, что Трамп рассматривает возможность снятия санкций с Турции и возобновления продажи истребителей F-35 после очередного разговора с Эрдоганом. По данным журналистов, Трамп выразил намерение помочь завершить продажу истребителей F-16 и заявил о готовности рассмотреть возможность продажи Турции ее главной цели — истребителей F-35, если стороны смогут договориться о выводе из эксплуатации С-400.