Народные приметы на 26 июня 2025 года: что нельзя делать в день Акулины Гречишницы

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
26 июня в народном календаре носит имя Акулины Гречишницы — день, связанный с надеждами на будущий урожай. В народе говорили: если сегодня заложить гречиху, она обязательно взойдёт крепкой и даст щедрые плоды. Отсюда и обычай связывать день с этой культурой, которую ценили за сытность и неприхотливость.
Праздник также называли Акулиной Комарницей, так как к этому времени в деревнях активизировались кровососущие насекомые: комары, мошки, слепни. Считалось, что с 26 июня начинается жаркое, насыщенное лето — с гуляньями, пахотой и грозами.
Что делали на Руси в этот день?
С давних времён 26 июня был связан с заботами о будущем урожае и семейными застольями:
На рассвете верующие отправлялись в храм, молились о благополучии в доме и на полях. Если позволяла погода, сеяли гречку — уверяя, что сегодняшний день особенно «урожайный».Варили гречневую кашу, причём чаще всего — из остатков прошлогоднего запаса: так проверяли, достаточно ли щедрости осталось в доме. Дом украшали травами и веточками, иногда клали у входа гречишные пучки — «на удачу».Обязательно собирались за столом всей семьёй: день считался тёплым и семейным, хотя и не праздничным в полном смысле слова.
Что рекомендуется делать в этот день?
Согласно народным представлениям, 26 июня особенно хорошо подходят для следующих дел:
Приготовить простую кашу из гречки, не обязательно праздничную — чтобы задобрить «духа урожая».Угостить соседей, родственников или нуждающихся — старинная примета на благополучие и изобилие. Провести день спокойно, без спешки, желательно в кругу близких. Если есть возможность — посетить церковь и поблагодарить за всё, что уже есть. Привести в порядок огород или дом, но без надрыва — главное сегодня не количество дел, а их душевный настрой.
Чего не стоит делать в этот день, 26 июня?
Некоторые действия 26 июня традиционно считались неблагоприятными. Вот чего, по народным поверьям, лучше избегать:
Не варят гречку на молоке — считалось, что такая пища может навредить здоровью. Не сажают огурцы — верили, что плоды получатся некрасивыми и пустыми. Не перетруждаются — чрезмерная работа в этот день могла «отнять силы на весь сезон».Не планируют важные переговоры и не заключают сделки — это может принести хлопоты. Не хвастаются успехами — можно ненароком «спугнуть» удачу. Не назначают свиданий — в старину считали, что знакомство, начатое в этот день, обречено на недолговечность. Не отправляются в путь до обеда — утро считается особенно уязвимым для дурного глаза. Не рассказывают о своих планах — верили, что можно навлечь сглаз или вмешательство недоброжелателей.
Приметы погоды на 26 июня.
Народ внимательно следил за тем, как ведёт себя природа в этот день — по мелочам старались предсказать, каким будет ближайшее время:
Много мошкары — к сухому и тёплому дню. Комары роятся высоко — к ясному небу. Пчёлы рано покидают ульи — день будет удачным. Если с утра звёзды не видны — зима будет суровой. Цветы пахнут особенно сильно — жди дождя. Птицы или собаки ведут себя беспокойно — возможно приближается гроза. Паук сидит в центре паутины — к ясной погоде.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.