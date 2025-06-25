Народные приметы на 26 июня 2025 года: что нельзя делать в день Акулины Гречишницы

Не варят гречку на молоке — считалось, что такая пища может навредить здоровью. Не сажают огурцы — верили, что плоды получатся некрасивыми и пустыми. Не перетруждаются — чрезмерная работа в этот день могла «отнять силы на весь сезон».Не планируют важные переговоры и не заключают сделки — это может принести хлопоты. Не хвастаются успехами — можно ненароком «спугнуть» удачу. Не назначают свиданий — в старину считали, что знакомство, начатое в этот день, обречено на недолговечность. Не отправляются в путь до обеда — утро считается особенно уязвимым для дурного глаза. Не рассказывают о своих планах — верили, что можно навлечь сглаз или вмешательство недоброжелателей.