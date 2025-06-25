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После ночной атаки БПЛА в Таганроге устраняют последствия

В шести квартирах в Таганроге повреждены стекла из-за ночной атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге рабочая группа начала поквартирный обход домов, которые пострадали из-за ночной атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

На данный момент в шести квартирах дома № 2 по переулку Трудовых резервов повреждены стекла. А в доме № 2/1 — два окна. Также повреждения получили восемь стеклопакетов в лицее № 28.

— Работа комиссии продолжается. О результатах буду информировать, — добавила Светлана Камбулова.

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