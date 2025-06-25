Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ расширили перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей

В обновленный перечень попали осложнения при беременности и родах.

Источник: Аргументы и факты

Российский кабмин расширил перечень тяжелых заболеваний, которые будут препятствовать заключению под стражу подозреваемых и обвиняемых, передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, в обновленный перечень вошли болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения.

Кроме того, в список были включены осложнения при беременности и родах, среди которых многоплодная беременность, недостаточный рост плода и предлежание плаценты.

Уточняется, что соответствующий список болезней был сформирован на основе предложений Министерства здравоохранения, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты.

Напомним, ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал разрешить полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию чрезмерно шумных автомобилей.