В РФ расширили перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей

Российский кабмин расширил перечень тяжелых заболеваний, которые будут препятствовать заключению под стражу подозреваемых и обвиняемых, передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.
Так, в обновленный перечень вошли болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения.
Кроме того, в список были включены осложнения при беременности и родах, среди которых многоплодная беременность, недостаточный рост плода и предлежание плаценты.
Уточняется, что соответствующий список болезней был сформирован на основе предложений Министерства здравоохранения, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты.
Напомним, ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал разрешить полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию чрезмерно шумных автомобилей.