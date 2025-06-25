85-метровую дамбу размыло в Славгородском районе 25 июня

В среду, 25 июня 2025 года, в 12.35 поступило сообщение о размыве оградительной дамбы пруда на поле вблизи агрогородка Лесная Славгородского района. О ЧП рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
Как отмечают специалисты, сброс воды происходит в реку Леснянка — в приток Прони. Длина дамбы — 85 метров, ширина размыва — пять метров.
В настоящее время, по данным МЧС, угроза подтопления населенных пунктов отсутствует. Экономический ущерб сейчас устанавливается.
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