Выплаты и возможность повышения. В Минтруда ответили на вопросы молодых специалистов

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты пояснили некоторые нюансы, касающиеся работы молодых специалистов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, стандартная дата выхода на работу — 1 августа, но можно приступить и раньше. Если заключить договор или контракт до заявленной даты, срок обязательной отработки начнется с этого числа.
В Минтруда также добавили, что молодой специалист может рассчитывать на повышение в период отработки, но новая должность должна быть связана с полученной в учебном заведении специальностью. В данном случае перевод выпускника возможен в общем порядке с письменного согласия работника.
Отвечая на еще один популярный вопрос, в ведомстве добавили, что отпуск по уходу за ребенком входит в отработку по распределению, как и период военной службы по призыву или по контракту, службы в резерве и альтернативной службы.
В то же время молодой специалист не может уволиться по собственному желанию или соглашению сторон. Трудовые отношения с молодым специалистом могут быть прекращены только в конкретных случаях, а именно при его поступлении на дневное обучение для повышения уровня образования, переходе на выборную должность, ликвидации организации, сокращении численности штата, несоответствии должности по состоянию здоровья или совершении грубых дисциплинарных проступков, например прогулов или распития алкоголя на рабочем месте.
Положены молодым специалистам и некоторые выплаты. Во-первых, единовременная денежная помощь в размере одной месячной стипендии, как в последнем семестре, в течение месяца после прибытия. Если нынешнему молодому специалисту стипендия не выплачивалась, расчет ведется от размера социальной стипендии. Во-вторых, распределенным не по месту постоянного жительства (прописки) положено пособие за переезд. В-третьих, назначаются ежемесячные стимулирующие выплаты выпускникам, прибывшим на работу в бюджетные организации: в системе Минобразования и Минкультуры они равны 20−45% от оклада, Министерства спорта и туризма — 10−50% от оклада, Министерства здравоохранения — 20−50% от оклада, Министерства труда и соцзащиты — 20% от оклада.
Наконец, у молодых специалистов есть возможность получения льготного кредита на сумму до 30 бюджетов прожиточного минимума трудоспособного населения на приобретение потребительских товаров белорусского производства сроком на пять лет с первым платежом через шесть месяцев после получения денег. Главное условие — обязательная отработка установленного срока для сохранения льготы. -0-