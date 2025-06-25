Выплаты и возможность повышения. В Минтруда ответили на вопросы молодых специалистов

В то же время молодой специалист не может уволиться по собственному желанию или соглашению сторон. Трудовые отношения с молодым специалистом могут быть прекращены только в конкретных случаях, а именно при его поступлении на дневное обучение для повышения уровня образования, переходе на выборную должность, ликвидации организации, сокращении численности штата, несоответствии должности по состоянию здоровья или совершении грубых дисциплинарных проступков, например прогулов или распития алкоголя на рабочем месте.