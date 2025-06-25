Меган Маркл запустила производство розового вина

Тем временем журнал Vanity Fair опубликовал материал, где раскрыл подробности личной жизни принца Гарри и его супруги. Оказалось, что пара находится на грани развода, а Маркл, по слухам, готовит книгу о расставании под названием «Жизнь после Гарри». Поговаривают, что она уже ведет переговоры с издательством о ее продаже. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о ситуации в отношениях пары.