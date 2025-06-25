Меган Маркл запустила производство розового вина

Герцогиня Сассекская Меган Маркл представила свой первый алкогольный продукт — розовое вино. Продажи в Великобритании начнутся 1 июля, сообщает издание Independent.
Эта новинка будет выпущена под брендом As Ever. Продукт охарактеризовали как «изысканный купаж с мягкими оттенками костянки, деликатной минеральностью и стойким послевкусием».
Кроме того, As Ever анонсировал два новых гастрономических продукта — мед с цветками апельсина и абрикосовый спред, которые также будут доступны в подарочной упаковке, говорится в материале.
As Ever представляет собой лайфстайл-проект, вдохновленный увлечением герцогини Сассекской кулинарией, ужинами и атмосферой домашнего уюта.
В Сети также часто появляются подробности личной жизни принца Гарри, Меган Маркл и их детей. Например, портал Elle выяснил, что иногда они с семьей «устраивают небольшую фермерскую ярмарку». Меган Маркл обучает своих детей Арчи и Лилибет навыкам продажи овощей и фруктов на рынке, чтобы помочь им понять ценность денег и труда. После продажи герцогиня задает им вопросы.
Тем временем журнал Vanity Fair опубликовал материал, где раскрыл подробности личной жизни принца Гарри и его супруги. Оказалось, что пара находится на грани развода, а Маркл, по слухам, готовит книгу о расставании под названием «Жизнь после Гарри». Поговаривают, что она уже ведет переговоры с издательством о ее продаже. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о ситуации в отношениях пары.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.