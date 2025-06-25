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«Радиостанция Судного дня» передала новые слова «хрякохрыч» и «ментотреп»

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», 25 июня передала в эфир сразу 29 загадочных слов в рамках предполагаемой тренировки. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи».

Всего в эфире прозвучало 29 слов.

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», 25 июня передала в эфир сразу 29 загадочных слов в рамках предполагаемой тренировки. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи».

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«С 9:09 до 17:11 по московскому времени в эфире прозвучало 24 сообщения, содержащие 29 слов. Некоторые слова повторялись дважды», — сообщается в telegram-канале.

В числе переданных по радиостанции слов оказались «сласть», «буеропрыщ», «жердь», «спидошлиц», «нарциссовый», «ментотреп», «милиция», «джаз», «лиссабон» и другие. Полный перечень слов опубликован на ресурсе, который отслеживает активность радиостанции. Ранее специалисты и энтузиасты обращали внимание, что УВБ-76 может использоваться для передачи зашифрованных команд или тестирования связи. Официального подтверждения или разъяснения от ведомств по поводу передачи необычных сообщений не поступало.

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или «радиостанция Судного дня», регулярно активизируется в периоды международной напряженности или на фоне значимых событий, передавая в эфир загадочные слова и фразы. Ранее необычные сообщения фиксировались, например, после переговоров между Россией и Украиной, а также во время обострений на Ближнем Востоке. Официальных разъяснений о назначении этих трансляций ведомства не дают.