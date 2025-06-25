«Радиостанция Судного дня» передала новые слова «хрякохрыч» и «ментотреп»

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или «радиостанция Судного дня», регулярно активизируется в периоды международной напряженности или на фоне значимых событий, передавая в эфир загадочные слова и фразы. Ранее необычные сообщения фиксировались, например, после переговоров между Россией и Украиной, а также во время обострений на Ближнем Востоке. Официальных разъяснений о назначении этих трансляций ведомства не дают.