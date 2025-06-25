В Пулково изменили график вылетов из-за ограничений в аэропортах Поволжья

В результате изменений на более поздние сроки перенесены по два рейса в Самару (с 11:45 до 23:30, с 17:45 до 20:15) и Казань (с 19:55 до 23:55, с 18:05 до 21:10). Пять рейсов отменены полностью: в Ульяновск, Саратов, Самару, Казань и Пензу. Представители авиакомпаний и аэропорта работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов. Им предоставлены вода и питание, при необходимости — проживание в гостинице, в соответствии с федеральными авиационными правилами.