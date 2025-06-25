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«Автоваз» зарегистрировал товарный знак Lada Yarus

Регистрация прошла по классам международной классификации товаров и услуг.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из базы данных Роспатента, российский автоконцерн «Автоваз» оформил регистрацию торговой марки Lada Yarus.

Свидетельство о регистрации охватывает классы международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе автомобильную продукцию, игрушечные модели, а также услуги по ремонту и сервисному обслуживанию автотранспорта.

Ранее «Автоваз» также зарегистрировал в Роспатенте бренд для автомобилей под названием SKM. Срок действия прав на эту торговую марку длится до 29 ноября 2034 года.

Ранее «АвтоВАЗ» назвал фейком распространенную в СМИ информацию о том, что Роспатент якобы отказался регистрировать товарный знак Lada Azimut.