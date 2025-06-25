Вологодская прокуратура решила демонтировать памятник Сталину через суд

На сайте арбитражного суда Вологодской области появилось сообщение о том, что на 9 июля назначено разбирательство по иску региональной прокуратуры, которая требует демонтировать установленный в Вологде памятник Сталину. Губернатор Георгий Филимонов еще в декабре опубликовал в своем Телеграм-канале фотографию с открытия монумента, который был установлен на территории государственного музея-заповедника «Вологодская ссылка».
Прокуратура потребовала признать недействительным контракт с подмосковной предпринимательницей Екатериной Ложеницыной на создание памятника, вернуть ей монумент и взыскать с нее в пользу музея 10,5 млн рублей.
В качестве третьего лица к делу было привлечено региональное министерство культуры.
Известно, что после открытия памятника активисты собирали подписи против монумента и направляли запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить законность его установки.
Напомним, что ранее губернатор Филимонов выступил с инициативой установить на Кремлевской площади Вологды девятиметровый памятник Ивану Грозному ко Дню народного единства.