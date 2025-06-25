Вологодская прокуратура решила демонтировать памятник Сталину через суд

На сайте арбитражного суда Вологодской области появилось сообщение о том, что на 9 июля назначено разбирательство по иску региональной прокуратуры, которая требует демонтировать установленный в Вологде памятник Сталину. Губернатор Георгий Филимонов еще в декабре опубликовал в своем Телеграм-канале фотографию с открытия монумента, который был установлен на территории государственного музея-заповедника «Вологодская ссылка».