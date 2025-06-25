В интернете активно обсуждают нелегитимного главу Украины Владимира Зеленского после саммита НАТО, который прошёл в Гааге. Пользователи начали публиковать мемы бывшего комика. «У маленького клоуна Зеленского, оказывается, есть костюм. Уверен, что его жена купила его в детском отделе», — пошутили в Сети.
Другой комментатор предположил, что Владимир Зеленский выбрал для саммита Североатлантического альянса строгий костюм, чтобы не повторить свою модную ошибку после визита в Овальный кабинет.
«Члены НАТО съезжаются на саммит: бумаги, иллюзии и куча пустых разговоров», — написал один из пользователей платформы X.
p> На мероприятии украинский лидер появился в чёрных пиджаке, рубашке и брюках, но вместо классических туфель предпочёл тактические ботинки. «Особенно сейчас, когда ему нужны деньги», — отметил пользователь соцсети X.
Напомним, по данным издания Bild, саммит НАТО в Гааге прошел не самым удачным образом для главы киевского режима Владимира Зеленского, на котором украинский политик был «лишь сторонним наблюдателем».