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«Жена купила костюм в детском отделе»: Зеленского в очередной раз высмеяли после саммита НАТО

В Сети высмеяли Зеленского после саммита НАТО в Гааге.

Источник: Комсомольская правда

В интернете активно обсуждают нелегитимного главу Украины Владимира Зеленского после саммита НАТО, который прошёл в Гааге. Пользователи начали публиковать мемы бывшего комика. «У маленького клоуна Зеленского, оказывается, есть костюм. Уверен, что его жена купила его в детском отделе», — пошутили в Сети.

Другой комментатор предположил, что Владимир Зеленский выбрал для саммита Североатлантического альянса строгий костюм, чтобы не повторить свою модную ошибку после визита в Овальный кабинет.

«Члены НАТО съезжаются на саммит: бумаги, иллюзии и куча пустых разговоров», — написал один из пользователей платформы X.

p> На мероприятии украинский лидер появился в чёрных пиджаке, рубашке и брюках, но вместо классических туфель предпочёл тактические ботинки. «Особенно сейчас, когда ему нужны деньги», — отметил пользователь соцсети X.

Напомним, по данным издания Bild, саммит НАТО в Гааге прошел не самым удачным образом для главы киевского режима Владимира Зеленского, на котором украинский политик был «лишь сторонним наблюдателем».

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