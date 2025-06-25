Глава СПЧ Фадеев: дети иностранцев, не посещающие школу, должны покинуть РФ

«Если иностранные граждане не хотят соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно, и права их детей на образование обеспечивает их родная страна. Мы не можем допустить безответственного отношения к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали с трудовыми мигрантами», — цитирует Фадеева Telegram-канал СПЧ.