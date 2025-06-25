Глава СПЧ Фадеев: дети иностранцев, не посещающие школу, должны покинуть РФ

Семьи мигрантов, чьи дети не посещают школы, должны покинуть Россию. Об этом сообщил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в Telegram-канале.
«Если иностранные граждане не хотят соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно, и права их детей на образование обеспечивает их родная страна. Мы не можем допустить безответственного отношения к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали с трудовыми мигрантами», — цитирует Фадеева Telegram-канал СПЧ.
Также Фадеев отметил, что скопления таких детей и подростков в общественных местах могут стать серьёзным криминогенным фактором.
Он подчеркнул, что российские законы обязывают родителей и опекунов обеспечивать детям получение основного общего образования. Это требование распространяется на всех родителей, включая неграждан РФ. За неисполнение этой обязанности родители могут быть ограничены в правах или лишены их.
Недавно Рособрнадзор сообщил об увеличении числа заданий в тестировании мигрантов на знание русского языка.