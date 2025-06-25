Рыба под колпаком у ФАС: В России проверят обоснованность роста цен на минтай и треску

Ранее сообщалось, что в России обсуждается возможность полного запрета на экспорт бензина для стабилизации цен внутри страны. Эмбарго может действовать до конца октября 2025 года и коснуться не только трейдеров и малых предприятий, но и крупных нефтяных компаний. Эта инициатива стала одной из главных тем на последнем заседании комитета ФАС.