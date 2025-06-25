Иск на миллион рублей подали к певице Жасмин из-за видео на концертах

— К нему обратились (представители певицы — прим. «ВМ»), он создал этот графический дизайн, передал Жасмин. Она использовала на концертах, причем у нее в социальной сети эти концерты выложены. Соответственно — с ним не рассчитались. Он изначально просил, чтобы оплатили, ему обещали оплатить, потом начали угрожать, — рассказал юрист.