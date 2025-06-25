Иск на миллион рублей подали к певице Жасмин из-за видео на концертах

Белгородский дизайнер Денис Черняк подал в Одинцовский городской суд иск суммой один миллион рублей против российской певицы Сары Шор, известной под псевдонимом Жасмин. Артистка использовала в своих выступлениях компьютерную графику, созданную мужчиной, и не заплатила ему. Об этом в среду, 25 июня, рассказал адвокат художника Андрей Кораблев.
Он отметил, что специалисты изучили три концерта Жасмин, и графика в них совпала с исходниками Черняка «до степени смешения». Кроме того, артистка использовала работу художника и в туре.
— К нему обратились (представители певицы — прим. «ВМ»), он создал этот графический дизайн, передал Жасмин. Она использовала на концертах, причем у нее в социальной сети эти концерты выложены. Соответственно — с ним не рассчитались. Он изначально просил, чтобы оплатили, ему обещали оплатить, потом начали угрожать, — рассказал юрист.
Он добавил, что перед подачей иска команда Черняка провела экспертизу и нотариально заверила доказательства. По словам адвоката дизайнера, судебное разбирательство состоится в июле. Кораблев заявил, что штраф за нарушение авторских прав составляет от 10 тысяч до пяти миллионов рублей. Юрист добавил, что дизайнер требует выплатить ему миллион рублей, поскольку ему обещали заплатить 500 тысяч рублей, передает Gazeta.ru.
28 апреля появились сообщения о том, что российский эстрадный певец Филипп Киркоров подал в суд на автора надгробия музыканта и лидера рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева Георгия Барановского, поскольку оказался недоволен ремонтом, который предприниматель провел в его московской квартире. Музыкант потребовал выплатить ему 10 740 939 рублей, неустойку и госпошлину суммой 118 тысяч рублей и 90 тысяч рублей соответственно.