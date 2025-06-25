«Гуру секса и соблазнения»: знаменитому блогеру грозит срок за призывы знакомиться с девушками в Москве

По некоторым данным, у секс коуча Кириллова есть жена и дети.
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли. Он призывал своих фанатов приставать к незнакомкам, чтобы обрести уверенность в себе, насильно трогать девушек и склонять их к близости. Кто такой Кириллов и что ему грозит — в материале URA.RU.
На секс-коуча Лесли завели дело после «флешмоба с приставаниями».
После того, как по Москве прокатилась волна домогательств, против блогера Александра Кириллова, который называет себя «гуру секса и соблазнения», было возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. Москвички массово сообщали о приставаниях со стороны незнакомцев. Оказалось, что мужчины выполняли задание своего куратора — коуча Алекса Лесли. Следственный комитет России считает, что своими действиями секс коуч влиял на фанатов, подталкивая их к противоправным действиям сексуального характера в отношении девушек.
«Следственными органами СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования», — говорится в сообщении Следкома в telegram-канале ведомства. Противоправные действия Лесли, по словам следователей, были записаны на видео.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Почему я должна ходить и оглядываться? «: москвичи массово домогаются до девушек по заданию “секс-гуру”.
В Госдуме уже обратили внимание на эту ситуацию. Парламентарии считают, что за подобные деяния стоит изолировать от общества и отправлять на принудительное лечение.
Женатый соблазнитель.
Как следует из открытых источников, Александр Кириллов родился 9 января 1982 года в Витебске, по другим данным — в Москве. Достоверных сведений о его детстве и юности, а также образовании в открытом доступе нет.
По некоторым сведениям, он работал программистом, но понял, что его призвание — психология отношений между мужчинами и женщинами. Он называет себя профессиональным тренером и консультантом по соблазнению.
Карьера в пикапе.
Как сообщается на сайте 24СМИ, молодой человек выпустил свою книгу по мастерству соблазнения, затем стал заниматься тренингами и онлайн-курсами. Лесли сначала брал во внимание интересы мужской аудитории, обучая скромных юношей общению с дамами.
Это вызвало волну негатива со стороны женской аудитории, и затем он выпустил книгу и для женщин, в которой рассказывал, как познакомиться с мужчиной и заставить его жениться. Со временем его книги и тренинги обрели большую популярность в России, и о них услышали за рубежом, после чего коуч перевел их на английский.
Что касается личной жизни Александра Кириллова, 24СМИ сообщает, что он женат и даже воспитывает в браке детей. Однако личность его супруги держится в секрете. По некоторым сведениям, в настоящее время блогер находится за границей.