«Гуру секса и соблазнения»: знаменитому блогеру грозит срок за призывы знакомиться с девушками в Москве

Это вызвало волну негатива со стороны женской аудитории, и затем он выпустил книгу и для женщин, в которой рассказывал, как познакомиться с мужчиной и заставить его жениться. Со временем его книги и тренинги обрели большую популярность в России, и о них услышали за рубежом, после чего коуч перевел их на английский.