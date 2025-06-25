Пулково изменил график вылетов: повлияли ограничения в нескольких аэропортах Поволжья

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге скорректировал расписание рейсов из-за временных ограничений полётов в воздушном пространстве нескольких городов. Одни из рейсов перенесены, а другие — отменены, сообщила пресс-служба оператора аэропорта, компании «Воздушные ворота Северной столицы».
«Сегодня в течение дня вводятся временные ограничения воздушного пространства в Саратове, Самаре, Ульяновске, Пензе, Казани, Нижнекамске. Вынужденно внесены корректировки в расписание рейсов авиакомпаний Smartavia, “Северный ветер”, “Победа”, “Россия”», — указано в сообщении.
На более позднее время перенесены по два рейса в Самару (с 11:45 на 23:30, с 17:45 на 20:15) и Казань (с 19:55 на 23:55, с 18:05 на 21:10). Отменены пять рейсов: в Ульяновск, Саратов, Самару, Казань и Пензу.
Сотрудники авиакомпаний и аэропорта работают с пассажирами, обеспечивая их водой, питанием и, при необходимости, размещением в гостинице в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Напомним, в Самаре второй день подряд закрыли аэропорт Курумоч 25 июня. В аэропорту снова ограничили прием и выпуск самолетов для безопасности.