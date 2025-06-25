Пулково изменил график вылетов: повлияли ограничения в нескольких аэропортах Поволжья

На более позднее время перенесены по два рейса в Самару (с 11:45 на 23:30, с 17:45 на 20:15) и Казань (с 19:55 на 23:55, с 18:05 на 21:10). Отменены пять рейсов: в Ульяновск, Саратов, Самару, Казань и Пензу.