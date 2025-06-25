В Госдуме не смогли молчать после массовых домогательств в Москве

Депутат также отметила, что последствия подобных инцидентов могут быть разными: если одна женщина может проигнорировать приставания, для другой это может обернуться серьезной психологической травмой. Она подчеркнула необходимость системной работы по профилактике подобных нарушений и призвала обеспечить защиту пострадавших от преследования и давления.