Ричмонд
+37°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На певицу Жасмин подали иск на 1 млн рублей за нарушение авторских прав

Белгородский дизайнер Денис Черняк обвинил певицу Жасмин в нарушении авторских прав. По его словам, она использовала созданную им графику на концертах, но так и не заплатила. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на адвоката Андрея Кораблева, представляющего интересы истца.

Источник: Life.ru

В Одинцовский городской суд поступило исковое заявление. Художник Черняк утверждает, что артистка незаконно использовала разработанную им компьютерную графику в своих концертах, не выплатив ему вознаграждение. Он требует компенсацию в размере одного миллиона рублей.

«Три концерта были зафиксированы, провели экспертизу. Сначала ему обещали заплатить, потом начали уже угрожать. Мы нотариально заверили все доказательства и подали в суд. Разбирательство назначено на июль», — сообщил Кораблёв.

Юрист отметил, что за нарушение авторских прав предусмотрено взыскание в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. По его информации, Денису за выполненную работу изначально была обещана оплата в 500 тысяч рублей. Ранее Жасмин уже сотрудничала с этим дизайнером, и предыдущие проекты не вызывали никаких нареканий.

Ранее вокруг музыкальной сферы уже разгорались судебные споры. Так, организатор фестиваля «Будущее» Данил Горпенко требовал с певицы Dead Blonde (настоящее имя — Арина Мурашева) 6 миллионов рублей за отказ от выступления. Однако суд встал на сторону артистки и удовлетворил её встречный иск.