На певицу Жасмин подали иск на 1 млн рублей за нарушение авторских прав

Юрист отметил, что за нарушение авторских прав предусмотрено взыскание в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. По его информации, Денису за выполненную работу изначально была обещана оплата в 500 тысяч рублей. Ранее Жасмин уже сотрудничала с этим дизайнером, и предыдущие проекты не вызывали никаких нареканий.