Спицын: игра по лекалам холодной войны больше не выгодна США

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игра по лекалам холодной войны больше не выгодна США, и это понимает американский президент Дональд Трамп. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил историк Евгений Спицын.
Говоря про Североатлантический альянс и участие США в нем, Евгений Спицын отметил, что организация утратила первоначальный смысл своего существования после развала Советского Союза. Повод «назначить» Россию новым противником появился с 2007 года — после знаменитой мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина. Что касается периода с 1991 по 2007 годы, в НАТО пытались придумать обоснование существованию альянса. Тем более, его расширению на Восток.
Спицын: после распада Советского Союза существование НАТО больше не было оправданным.
«Они, что называется, доигрались, потому что события в Украине — это прямое следствие политики и Соединенных Штатов Америки, и проамериканских европейских элит», — уверен Евгений Спицын.
Тем не менее, добавил он, президент США Дональда Трамп расценил, что игра по лекалам холодной войны не выгодна Америке. «Она отнимает огромное количество ресурсов. Америка и так уже не первый год находится в жестком экономическом кризисе, у них колоссальный внутренний долг. А главным конкурентом на мировой арене становится прежде всего Китай», — подчеркнул он.
Таким образом, полагает историк, Вашингтон будет пытаться переключить внимание и ресурсы на азиатско-тихоокеанский регион. В то же время Россия после краха Советского Союза и коммунистической идеологии никакой реальной угрозы для Соединенных Штатов не представляет. «Ведите себя прилично, не нарывайтесь, что называется. И наше ядерное оружие вам будет по барабану», — констатировал Евгений Спицын. -0-