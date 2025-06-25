Спицын: игра по лекалам холодной войны больше не выгодна США

Тем не менее, добавил он, президент США Дональда Трамп расценил, что игра по лекалам холодной войны не выгодна Америке. «Она отнимает огромное количество ресурсов. Америка и так уже не первый год находится в жестком экономическом кризисе, у них колоссальный внутренний долг. А главным конкурентом на мировой арене становится прежде всего Китай», — подчеркнул он.