Минчанина задержали с подозрительным свертком — в нем оказались галлюциногенные грибы

Как пояснили эксперты, грибы, содержащие псилоцибин и/или псилоцин, являются одними из наиболее известных галлюциногенных, психомиметических средств. Они относятся к классу препаратов, которые вызывают симптомы, напоминающие психоз (в частности, галлюцинации, потерю чувства реальности, зрительные иллюзии, изменение вкуса, усиление остроты слуха, эйфорию, беспричинный смех и другие изменения в процессах мышления и ощущения). К другим характерным признакам употребления указанных грибов и их негативному влиянию на организм человека относятся мидриаз, брадикардия, гиперемия, прилив крови к лицу и рукам, возникают миалгия, диспноэ, метгемоглобинемия, а также нарушение функции почек. -0-