25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанина задержали с подозрительным свертком — в нем оказались галлюциногенные грибы, сообщили БЕЛТА в управлении Госкомитета судебных экспертиз по городу Минску.
В поле зрения правоохранительных органов попал 21-летний минчанин, у которого при задержании сотрудники милиции обнаружили подозрительные свертки из изоленты.
Изъятые свертки направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску для проведения судебной экспертизы. Установлено, что обнаруженное в свертке является особо опасным психотропным веществом растительного происхождения, не используемым в медицинских целях, — грибами, содержащими псилоцин и (или) псилоцибин.
На основании выводов судебного эксперта правоохранителями будет дана правовая оценка действиям фигуранта.
Как пояснили эксперты, грибы, содержащие псилоцибин и/или псилоцин, являются одними из наиболее известных галлюциногенных, психомиметических средств. Они относятся к классу препаратов, которые вызывают симптомы, напоминающие психоз (в частности, галлюцинации, потерю чувства реальности, зрительные иллюзии, изменение вкуса, усиление остроты слуха, эйфорию, беспричинный смех и другие изменения в процессах мышления и ощущения). К другим характерным признакам употребления указанных грибов и их негативному влиянию на организм человека относятся мидриаз, брадикардия, гиперемия, прилив крови к лицу и рукам, возникают миалгия, диспноэ, метгемоглобинемия, а также нарушение функции почек. -0-