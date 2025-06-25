Из-за памятника Сталина в Вологде разразился крупный скандал

По данным источника РБК в правительстве региона, прокуратура оспаривает не сам факт установки памятника, а процедуру закупки. «К памятнику как таковому нет претензий. Это история сугубо про то, что они считают, что не все было корректно с закупкой. Но у нас другая позиция, мы будем ее отстаивать», — пояснил собеседник издания.