Из-за памятника Сталина в Вологде разразился крупный скандал

В Вологде Сталин провел несколько месяцев в ссылке.
Прокуратура Вологодской области требует отменить контракт на создание памятника Сталину, установленного в музее «Вологодская ссылка», и вернуть 10,5 млн рублей бюджетных средств. Ведомство оспаривает законность закупки, но не сам факт установки монумента, который вызвал резонанс среди местных жителей. Это следует из материалов суда.
«Прокуратура Вологодской области потребовала признать недействительным контракт на изготовление памятника Иосифу Сталину, установленного в декабре 2024 года на территории музея “Вологодская ссылка”. Иск направлен против музея-заповедника и предпринимательницы Екатерины Ложеницыной, заключившей соглашение на создание монумента. Ведомство также требует вернуть памятник исполнителю и взыскать в пользу музея 10,5 млн рублей», — передает РБК со ссылкой на судебные документы.
Как следует из картотеки Арбитражного суда Вологодской области, прокуратура подала иск 4 апреля, а к рассмотрению его приняли 29 мая. Первое заседание, назначенное на 24 июня, перенесли на 9 июля. К делу в качестве третьего лица привлечено региональное министерство культуры, а представители музея ходатайствуют о включении в процесс областного минфина.
По данным источника РБК в правительстве региона, прокуратура оспаривает не сам факт установки памятника, а процедуру закупки. «К памятнику как таковому нет претензий. Это история сугубо про то, что они считают, что не все было корректно с закупкой. Но у нас другая позиция, мы будем ее отстаивать», — пояснил собеседник издания.
Памятник Сталину, созданный скульптором Константином Кубышкиным, установлен во дворе музея рядом с зданием правительства области. Эскиз монумента лично выбрал губернатор Георгий Филимонов. В Вологде Сталин находился в ссылке с декабря 1911 по февраль 1912 года.
Инициатива по установке памятника вызвала неоднозначную реакцию среди жителей Вологды. Еще до размещения монумента почти 3 тысячи человек подписали петицию с требованием пересмотреть это решение.