Тысячи лифтов в России опасны для жильцов: как добиться замены и кто ее должен сделать

Сегодня, 25 июня, в Махачкале лифт в доме, не введенном в эксплуатацию, на улице Гапцахская рухнул с 12-го этажа. В кабине находились девять человек, в том числе дети. Это уже не первое ЧП с лифтами в России: в 2024 году в подобных происшествиях пострадали 24 человека, трое погибли. На текущий момент в стране работает 605 тысяч лифтов, из которых 50 тысяч нуждаются в замене. Как заменить лифт и можно ли получить господдержку — в материале URA.RU.