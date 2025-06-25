«Дорогие предатели»: Артемий Лебедев назвал сбежавших из России артистов людьми второго сорта

Поводом для комментария стало сообщение о том, что певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта «Миротворец». Лебедев отметил, что обе публично критиковали Россию в попытке заслужить расположение Запада, однако в итоге, по его словам, не были там приняты с энтузиазмом. Он подчеркнул, что, унизив страну, артисты в первую очередь унизили самих себя.