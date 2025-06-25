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«Дорогие предатели»: Артемий Лебедев назвал сбежавших из России артистов людьми второго сорта

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев резко высказался на своей странице в VK об артистах, покинувших Россию. Он заявил, что такие деятели культуры «унизили свою страну и сами стали людьми второго сорта».

Источник: Life.ru

«Наговорили всяких разных обидных слов против своей любимой страны, уехали знает куда и там оказались людьми второго сорта. Потому что там их не приняли с распрост\ртыми объятиями, со словами “Ура, вы мои дорогие предатели России, мы вас любим”, — заявил Лебедев.

Поводом для комментария стало сообщение о том, что певица Земфира* и актриса Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта «Миротворец». Лебедев отметил, что обе публично критиковали Россию в попытке заслужить расположение Запада, однако в итоге, по его словам, не были там приняты с энтузиазмом. Он подчеркнул, что, унизив страну, артисты в первую очередь унизили самих себя.

Ранее стало известно, что Земфира* и Чулпан Хаматова, покинувшие Россию после начала СВО, были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной стали, как утверждают администраторы ресурса, «информационные манипуляции» со стороны певицы и «отрицание российской агрессии». Актрисе, в свою очередь, приписали незаконное пересечение границы Украины для посещения Крыма и попытки легитимизации его вхождения в состав России.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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