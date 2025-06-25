Пулково изменил график вылетов из-за ограничений в аэропортах Поволжья

«Сегодня в течение дня вводятся временные ограничения воздушного пространства в Саратове, Самаре, Ульяновске, Пензе, Казани, Нижнекамске. Вынужденно внесены корректировки в расписание рейсов авиакомпаний Smartavia, “Северный ветер”, “Победа”, “Россия”, — говорится в сообщении.
На более позднее время сдвинуты четыре рейса: два в Самару и два в Казань. Отменены пять рейсов — в Саратов, Самару, Ульяновск, Казань и Пензу. Авиакомпании Smartavia, «Северный ветер», «Победа» и «Россия» уведомляют пассажиров о новых параметрах полётов. Пассажирам предоставлены вода, еда и при необходимости — гостиница.
Ограничения в воздушном пространстве затронули не только крупные транспортные узлы, но и региональные аэропорты. Сегодня, 25 июня, Росавиация сообщила о введении временного запрета на приём и выпуск самолётов в аэропорту Тамбова. Решение связано с обеспечением безопасности полётов.