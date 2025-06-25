Пулково изменил график вылетов из-за ограничений в аэропортах Поволжья

На более позднее время сдвинуты четыре рейса: два в Самару и два в Казань. Отменены пять рейсов — в Саратов, Самару, Ульяновск, Казань и Пензу. Авиакомпании Smartavia, «Северный ветер», «Победа» и «Россия» уведомляют пассажиров о новых параметрах полётов. Пассажирам предоставлены вода, еда и при необходимости — гостиница.