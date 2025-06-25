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На ремонт домов в Ростовской области выделят 1,4 млрд рублей

В Ростовской области отремонтируют около трех тысяч МКД.

Источник: Комсомольская правда

На ремонт 2,8 тысяч многоквартирных домов в Ростовской области выделят около 1,4 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила донской министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

За эти деньги планируется заменить в 80 домах 223 лифта за 657,1 миллионов рублей. Еще 191 миллион будет направлен на усиление фундамента пяти домов. А за 300,6 миллионов планируется отремонтировать 586 подъездов.

Как отметила Антонина Пшеничная, с начала действия региональной программы уже было отремонтировано 5,8 тысяч домов.