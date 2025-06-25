Глава МЧС подчеркнул необходимость ответственного подхода к адаптации в коллективе молодых офицеров

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский на встрече с руководителями территориальных подразделений МЧС, с 23 по 27 июня проходящих обучение на курсах повышения квалификации «Актуальные вопросы управленческой деятельности» в филиале «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС под Борисовом, сделал акцент на необходимости внимательного и ответственного подхода к адаптации и обучению молодых офицеров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.