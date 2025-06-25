Глава МЧС подчеркнул необходимость ответственного подхода к адаптации в коллективе молодых офицеров

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский на встрече с руководителями территориальных подразделений МЧС, с 23 по 27 июня проходящих обучение на курсах повышения квалификации «Актуальные вопросы управленческой деятельности» в филиале «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС под Борисовом, сделал акцент на необходимости внимательного и ответственного подхода к адаптации и обучению молодых офицеров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Обращаясь к руководителям горрайотделов по чрезвычайным ситуациям, Вадим Синявский отметил многогранность тематики, охватываемой программой курсов, подчеркнув, что разработка программы обучения велась с участием всех ключевых подразделений центрального аппарата, чтобы обеспечить ее практическую направленность и эффективность в решении повседневных задач.
«В разработке программы участвовали все ключевые подразделения центрального аппарата. Мы стремились к тому, чтобы обучение было максимально продуктивным, учитывало ваши интересы и помогало решать повседневные задачи органов и подразделений МЧС. Это будет системная, постоянная практика», — подчеркнул глава министерства.
На встрече обсуждались актуальные вопросы работы подразделений в регионах, такие как своевременное реагирование на вызовы, профилактическая работа по предотвращению ЧС, постоянное повышение квалификации сотрудников. Руководитель ведомства акцентировал внимание на необходимости активного взаимодействия с местными органами власти и усиления контроля за соблюдением правил пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.
Отдельно Вадим Синявский остановился на необходимости внимательного и ответственного подхода к адаптации и обучению молодых офицеров, включая строгий контроль за выполнением ими служебных обязанностей и оказание необходимой методической помощи. Руководитель спасательного ведомства поделился личным опытом организации службы и работы с подчиненными, выстраивания коммуникации с местными органами власти.
«Все достижения, которых мы добиваемся, — это наш кропотливый труд на местах, — подытожил министр. — Уровень работы командира заключается в его личной ответственности по отношению к стоящим задачам и личному составу».
На протяжении недели руководящий состав подразделений из разных регионов страны пройдет как теоретическую, так и практическую подготовку, уделив особое внимание вопросам профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения высокого уровня реагирования для оказания помощи людям, попавшим в беду.
«Курсы направлены на повышение эффективности управления в возглавляемых вами подразделениях. Они помогут вам по-новому взглянуть на организацию работы в ваших подразделениях, получить новые знания, заряд энергии и вдохновение для работы», — ориентировал слушателей начальник главного оперативно-аналитического управления МЧС Валентин Осипович.
В первые дни занятий руководители горрайотделов уже рассмотрели вопросы идеологической и кадровой работы, организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, материально-технического обеспечения подразделений, отдельное внимание уделив аспектам обеспечения психологического сопровождения в функционировании органов и подразделений МЧС.
«Идеологическая работа в системе МЧС является одной из важнейших, поскольку позволяет воспитывать настоящих патриотов своей страны, сплачивать служебные коллективы, прививать нетерпимость работников к нарушениям дисциплины и законности, — заметил начальник управления идеологической работы МЧС Андрей Козич. — От качества проведения идеологической работы зависит общий результат МЧС, и ключевым элементом в ее организации являются, безусловно, начальники горрайотделов по чрезвычайным ситуациям. Обучив их всем нюансам организации идеологической работы, мы надеемся получить результат».
Практическая часть курсов включала в себя прохождение теплодымокамеры и полосы с препятствиями. Начальники горрайотделов отработали передвижения в ограниченных условиях и оказание помощи газодымозащитнику, попавшему в беду, как и работу в составе звена, в том числе в роли его руководителя.
Кроме того, обучающиеся посетили Борисовскую районную организацию Белорусского республиканского общества спасания на водах, где им рассказали о работе районного ОСВОД, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах, упомянув статистику несчастных случаев, затронув профилактическую работу, обучение плаванию и правилам безопасности на воде, нюансы технического оснащения спасателей ОСВОД. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества для повышения безопасности на воде.
Кроме обязательной программы, слушатели курсов имели возможность изучить основные тактико-технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, применяемых в работе МЧС, особое внимание было обращено на законодательство при использовании БПЛА. На практическом занятии слушателей познакомили с возможностями применения БПЛА при поисково-спасательных работах и построении ортофотоплана и 3D-модели местности, им рассказали подробнее об использовании БПЛА для оповещения населения в период купального сезона.
Как добавили в пресс-службе ведомства, применение беспилотных летательных аппаратов при ликвидации чрезвычайных ситуаций — перспективное, развивающееся направление. Несмотря на некоторые ограничения, БПЛА существенно повышают эффективность и безопасность спасательных операций, позволяя спасателям быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни. Развитие технологий и совершенствование БПЛА будут способствовать еще более широкому применению этих аппаратов в работе МЧС.
«Участие в курсах считаю важным аспектом профессионального развития руководителей системы органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Они способствуют самосовершенствованию и служат мотивацией для сотрудников, поскольку демонстрируют важность повышения квалификации и профессионального роста. Прогресс руководителя — ключ к успеху всего коллектива», — уверен начальник Березовского РОЧС Вадим Колодич.
В пресс-службе МЧС напомнили, что курсы проводятся по поручению министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского и организованы в подобном формате впервые. Их пройдут руководители всех горрайотделов по чрезвычайным ситуациям страны. -0-