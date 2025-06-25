Мать замуровала младенца в морозилке в Германии

В городе Херинген немецкой земли Гессен между январем 2022 года и апрелем 2024 года женщина ударила новорожденную дочь по голове тупым предметом, после чего у малыша произошло кровоизлияние в мозг. Затем немка положила ребенка в сумку для продуктов и спрятала его в морозильной камере. Об этом в среду, 25 июня, сообщила газета Bild.