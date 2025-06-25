Мать замуровала младенца в морозилке в Германии

В городе Херинген немецкой земли Гессен между январем 2022 года и апрелем 2024 года женщина ударила новорожденную дочь по голове тупым предметом, после чего у малыша произошло кровоизлияние в мозг. Затем немка положила ребенка в сумку для продуктов и спрятала его в морозильной камере. Об этом в среду, 25 июня, сообщила газета Bild.
После выяснения обстоятельств случившегося полиция арестовала 35-летнюю женщину и ее 40-летнего партнера. На следующий день мужчину освободили, поскольку следствию не удалось доказать, что он знал о беременности женщины и присутствовал во время родов.
Правоохранители предполагают, что с ребенком по неизвестной причине расправилась именно мать. По данным журналистов, женщина родилась в Польше, у нее уже есть дочери в возрасте 10 и 14 лет. Незадолго до убийства обвиняемая якобы заявляла о своих планах переехать на родину, передает Gazeta.ru.
1 февраля Национальная полиция Украины сообщила, что правоохранители обнаружили в морозильной камере холодильника в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы тело годовалого мальчика. Ребенок жил в квартире вместе со своей двухлетней сестрой, которую изъяли из семьи и передали врачам, 18-летней матерью и ее 44-летним сожителем.