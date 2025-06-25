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В российском регионе будут судиться из-за памятника Сталину

Прокуратура Вологодской области требует признать недействительным контракт на изготовление памятника Иосифу Сталину. Этот монумент был установлен в декабре 2024 года на территории музея «Вологодская ссылка». Однако прокуратуре не понравилась процедура заключения контракта между музеем и предпринимателем Екатериной Ложеницыной, сообщается в картотеке суда.

Источник: Life.ru

Прокуратура требует признать договор недействительным, вернуть памятник и взыскать с предпринимателя 10,5 миллиона рублей в пользу музея. Судебное дело зарегистрировано 4 апреля, а к производству принято 29 мая. Первое заседание назначили на 24 июня, но затем его перенесли на 9 июля. На открытии памятника Сталину присутствовал лично губернатор Георгий Филимонов.

Ранее в Ростове-на-Дону появился первый памятник волонтёрам СВО. На протяжении всего времени с начала спецоперации участники общественных организаций оказывали помощь нашим бойцам. Отмечается, что памятник выполнен из бронзы.