В российском регионе будут судиться из-за памятника Сталину

Прокуратура требует признать договор недействительным, вернуть памятник и взыскать с предпринимателя 10,5 миллиона рублей в пользу музея. Судебное дело зарегистрировано 4 апреля, а к производству принято 29 мая. Первое заседание назначили на 24 июня, но затем его перенесли на 9 июля. На открытии памятника Сталину присутствовал лично губернатор Георгий Филимонов.
Ранее в Ростове-на-Дону появился первый памятник волонтёрам СВО. На протяжении всего времени с начала спецоперации участники общественных организаций оказывали помощь нашим бойцам. Отмечается, что памятник выполнен из бронзы.