В российском регионе будут судиться из-за памятника Сталину

Прокуратура Вологодской области требует признать недействительным контракт на изготовление памятника Иосифу Сталину. Этот монумент был установлен в декабре 2024 года на территории музея «Вологодская ссылка». Однако прокуратуре не понравилась процедура заключения контракта между музеем и предпринимателем Екатериной Ложеницыной, сообщается в картотеке суда.