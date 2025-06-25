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Четырехкратный чемпион Италии Пьянич ушел из ЦСКА

Пресс-служба клуба ЦСКА заявила, что команду покидают полузащитники Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов.

Пресс-служба клуба ЦСКА заявила, что команду покидают полузащитники Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов. У них обоих закончились контракты.

Пьянич играл в составе ЦСКА с сентября 2024 года. В прошлом он стал четырехкратным чемпионом Италии, играю за Ювентус. За ЦСКА он сыграл 25 матчей, Жемалетдинов — 29.

ЦСКА поблагодарил обоих полузащитников за то, что они помогли клубу стать победителем Кубка России и бронзовым призером чемпионата России.

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