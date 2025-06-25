Президент Кубы считает перспективным проведение совместных с Беларусью исследований лекарств

Министр здравоохранения Александр Ходжаев отметил, что белорусская сторона разделяет взгляды кубинской делегации и готова к реализации ее идей. Он пояснил, что белорусская система здравоохранения сохранила лучшие примеры как в плане работы с пациентами, так и методов оказания медпомощи. «Благодаря Президенту мы сохранили бесплатную медицинскую помощь для нашего населения. Сегодня — также благодаря пристальному вниманию главы государства — она является современной. Мы оказываем качественную и доступную медпомощь населению нашей страны. Такая же система здравоохранения на Кубе. У нас много общего. Мы готовы идти плечом к плечу в плане лекарственного обеспечения и другим направлениям. Убежден в положительных результатах», — сказал он. -0-