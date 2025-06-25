Президент Кубы считает перспективным проведение совместных с Беларусью исследований лекарств

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес считает перспективным проведение совместных с Беларусью клинических исследований лекарств. Об этом он заявил во время встречи с представителями фармацевтической отрасли Беларуси, которая прошла на предприятии «Белмедпрепараты», передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь запускает на Кубе совместное производство медикаментов.
«Если мы объединимся и будем сообща проводить клинические исследования, мы сможем больше продвинуться вперед в части регуляторики. И мы достигнем больших результатов в совместной работе. Это как раз один из вопросов, который нужно дальше прорабатывать», — сказал Мигель Диас-Канель Бермудес.
Президент Кубы заметил, что Беларусь и Куба думают об улучшении качества жизни и благосостояния населения.
Вместе с тем он заметил, что в сегодняшнем мире, сегодняшних условиях регуляторные агентства, особенно Запада, находятся под давлением транснациональных компаний, которые не заинтересованы в эффективных препаратах. Эти кампании придерживаются иного подхода и преследуют коммерческую выгоду. Поэтому каждый раз, когда появляется новый препарат, который помогает в лечении какого-то заболевания, они его блокируют.
Мигель Диас-Канель Бермудес считает, что Беларусь и Куба могут создать совместный блок по производству лекарственных препаратов, совместным исследованиям, придерживаясь проекции на Евразийский экономический союз, Европу и регион Латинской Америки и Карибского бассейна.
Он также выразил уверенность, что совместная работа в этом направлении будет иметь результат. Подчеркнул, что у обеих стран хорошая система здравоохранения, высокие показатели. Обе страны придерживаются гуманного подхода, учитывающего основные проблемы населения, с которым прорабатывают соответствующие вопросы.
Министр здравоохранения Александр Ходжаев отметил, что белорусская сторона разделяет взгляды кубинской делегации и готова к реализации ее идей. Он пояснил, что белорусская система здравоохранения сохранила лучшие примеры как в плане работы с пациентами, так и методов оказания медпомощи. «Благодаря Президенту мы сохранили бесплатную медицинскую помощь для нашего населения. Сегодня — также благодаря пристальному вниманию главы государства — она является современной. Мы оказываем качественную и доступную медпомощь населению нашей страны. Такая же система здравоохранения на Кубе. У нас много общего. Мы готовы идти плечом к плечу в плане лекарственного обеспечения и другим направлениям. Убежден в положительных результатах», — сказал он. -0-
Фото Александра Хитрова.