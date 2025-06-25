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В Гааге состоялась акция протеста против саммита НАТО и его политики

На митинге в Гааге заявили, что НАТО позиционирует себя как оборонительный альянс, стремящийся к миру.

Источник: Комсомольская правда

В Гааге в день саммита НАТО прошла акция протеста против политики альянса, организованная движением за мир Volkeren voor vrede («Народы за мир») при участии правой нидерландской партии «Форум за демократию» (FvD). Демонстрация состоялась на поле Маливелд.

На митинге выступили депутат парламента Нидерландов от FvD Гидеон ван Мейерен, экс-депутат бундестага Германии Севим Дагделен, представитель коммунистической партии Великобритании Джоти Брар, а также журналисты, политологи и активисты.

«Сегодня мы собрались в Гааге, городе, который называет себя городом мира и справедливости. В то же время неподалёку главы государств, правительств, министры и дипломаты обсуждают увеличение поставок оружия и боеприпасов. Больше смертей, больше разрушений, больше войн», — заявил ван Мейерен в своей речи.

Он отметил, что НАТО позиционирует себя как оборонительный альянс, стремящийся к миру, но, по его мнению, не внесло никакого вклада в безопасность, а лишь спровоцировало множество ненужных конфликтов.

Как писал сайт KP.RU, заявление блока НАТО по итогам саммита в Гааге 24−25 июня стало рекордным по краткости. Оно содержало всего порядка 400 слов.

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