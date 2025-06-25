В Гааге состоялась акция протеста против саммита НАТО и его политики

«Сегодня мы собрались в Гааге, городе, который называет себя городом мира и справедливости. В то же время неподалёку главы государств, правительств, министры и дипломаты обсуждают увеличение поставок оружия и боеприпасов. Больше смертей, больше разрушений, больше войн», — заявил ван Мейерен в своей речи.