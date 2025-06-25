Мотопрогулка по лесу для янаульского мальчика едва не закончилась трагедией

15-летний житель башкирского города Янаула попал в опасную ситуацию во время мотопрогулки. Подробности рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Подросток отправился на мотоцикле в сторону села Вотская Урада, но застрял в лесу в болоте. К счастью, юноша смог самостоятельно выбраться и не пострадал — медицинская помощь ему не потребовалась.
Госкомитет призывает любителей внедорожных поездок быть осторожнее: перед тем как съезжать с трассы, необходимо убедиться в безопасности маршрута и проходимости дороги.
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