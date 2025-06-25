Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Германии провалила допинг-тест

В организации заявили, что в организме спортсменки был обнаружен кленбутерол, запрещённое Всемирным антидопинговым агентством вещество. Выяснилось, что оно якобы входило в состав сиропа от кашля, который лыжнице прописал врач после гонки на зимних Всемирных военных играх, когда она заболела бронхитом. При этом Виктория указала в бумагах при сдаче допинг-теста, что она принимает этот сироп.
«Я была больна, у меня были сильные приступы кашля, и я принимала лекарство по рекомендации врача. Я рассказала обо всём — я не знала, что в нем содержится запрещённое вещество», — заявила лыжница.
Известно, что в DSV поддержали спортсменку и проводится внутреннее расследование.
Виктории Карл 29 лет. В 2022 году она завоевала золото в командном спринте и серебро в эстафете на Олимпийских играх. В 2023 получила серебряную медаль чемпионата мира, а в 2025 бронзу за участие в эстафетных гонках.
Ранее Life.ru сообщил, что трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала навести порядок в сфере спортивной медицины и не допускать туда неквалифицированных врачей. Она припомнила допинговый скандал на Олимпийских играх 2022 года в Пекине с участием фигуристки Камилы Валиевой. Тогда девушку Спортивный аобитражный суд (CAS) признал виновной в употреблении допинга и назначил ей дисквалификацию до декабря 2025 года.