Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Германии провалила допинг-тест

В организации заявили, что в организме спортсменки был обнаружен кленбутерол, запрещённое Всемирным антидопинговым агентством вещество. Выяснилось, что оно якобы входило в состав сиропа от кашля, который лыжнице прописал врач после гонки на зимних Всемирных военных играх, когда она заболела бронхитом. При этом Виктория указала в бумагах при сдаче допинг-теста, что она принимает этот сироп.