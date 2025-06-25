«Секретная пасхалка от Дурова»: Пользователи случайно обнаружили скрытые настройки в Telegram

Пользователи Сети случайно обнаружили секретные настройки в мессенджере Telegram. Редакция KP.RU убедилась в работе скрытых функций, которые действительно можно найти в приложении.
Необычную находку можно назвать «секретной пасхалкой» от основателя Telegram Павла Дурова — для этого достаточно совершить 10-кратное нажатие на значок «Настройки» в приложении на iPhone или iPad. После проделанных манипуляций пользователям открывается секретное меню отладки.
Оно предназначено для разработчиков приложения, однако некоторые его функции могут оказаться полезны и для простых пользователей Telegram. Среди них — возможность сохранить в мессенджере несколько учетных записей, между которыми затем можно быстро переключаться.
Также в скрытом меню есть функции по закрытию Telegram при торможении, полной очистки накопленных файлов приложения и оптимизации хранилища.
Еще один приятный бонус могут открыть для себя любители записывать голосовых чатов — в скрытых возможностях есть функции активации записи голоса, которую можно добавить в меню Telegram, и активация активного шумоподавления.
Ранее KP.RU сообщал, что после июньского обновления в Telegram стали доступны отправка фото в высоком разрешении HD и возможность обрезать голосовые записи.