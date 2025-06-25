В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Ранее в аэропорту Тамбова вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры принимались в московских аэропортах Внуково и Шереметьево, где также приостанавливали работу с гражданскими рейсами.