В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Самолеты снова возобновили полеты из аэропорта Тамбова.
В аэропорту Тамбова сняты временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, уточняя, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
«В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении Кореняко. Он опубликовал заявление у себя в telegram-канале.
Ранее в аэропорту Тамбова вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры принимались в московских аэропортах Внуково и Шереметьево, где также приостанавливали работу с гражданскими рейсами.