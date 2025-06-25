В Минске ночью дорожную разметку нанесут на 22 участках

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 26 июня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: улицах Казинца, Коласа (от ул. Сурганова до ул. Волгоградской), Мазурова, Могилевской (от ул. Володько до ул. Толстого), Уборевича, Одинцова, Передовой, Панченко, Чечота, Каролинской, Городецкой, Шаранговича (от ул. Тимошенко до ул. Горецкого), Лобанка, Космонавтов, Бабушкина, Гусовского, Неманской, Шугаева и Орды.