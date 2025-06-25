В Минске ночью дорожную разметку нанесут на 22 участках

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь с 25 на 26 июня дорожную разметку нанесут на 22 участках столичной улично-дорожной сети, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 26 июня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: улицах Казинца, Коласа (от ул. Сурганова до ул. Волгоградской), Мазурова, Могилевской (от ул. Володько до ул. Толстого), Уборевича, Одинцова, Передовой, Панченко, Чечота, Каролинской, Городецкой, Шаранговича (от ул. Тимошенко до ул. Горецкого), Лобанка, Космонавтов, Бабушкина, Гусовского, Неманской, Шугаева и Орды.
Дорожные работы запланированы, кроме того, на Каролинском проезде и двух участках МКАД: от ул. Свислочской до ул. Скорины и от ул. Скорины до Логойского тракта.
Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам учитывать информацию при выборе маршрута и быть особенно внимательными на данных участках дорог. -0-