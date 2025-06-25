Условные только ситуации. Как в Копыльском районе «боролись» с химугрозой и ветром-разрушителем

«Элементарные случаи, которые могут возникнуть, уже учтены в наших планах и учениях. Например, нарушения условий жизнедеятельности из-за ухудшения погодных условий, как это было в Гомельской области во время урагана в прошлом году. Важно понять, сможем ли мы на территории Копыльского района при возникновении подобной чрезвычайной ситуации оперативно и эффективно ликвидировать последствия, как мы будем взаимодействовать с населением, — акцентировал внимание на практической составляющей учений начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович. — Наша главная задача — быть готовыми к любым непредвиденным событиям».