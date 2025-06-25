Условные только ситуации. Как в Копыльском районе «боролись» с химугрозой и ветром-разрушителем

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе завершился первый день комплексных учений по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, во время которого был отработан ряд вводных, например, борьба с подтоплением и ликвидация последствий выброса опасных химвеществ. О том, насколько эффективно спасатели и другие службы справились с задачей, БЕЛТА рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
С сегодняшнего дня Копыльский район превратился в учебный полигон для проведения масштабных учений по реагированию на чрезвычайные ситуации. В течение трех дней спасательные службы, административные структуры и все системы жизнеобеспечения будут отрабатывать совместные действия в условиях, максимально приближенных к реальной ЧС.
Председатель Копыльского райисполкома Сергей Пилищик отметил важность учений и четкость понимания действий при чрезвычайных ситуациях для готовности к любым нештатным ситуациям.
«Элементарные случаи, которые могут возникнуть, уже учтены в наших планах и учениях. Например, нарушения условий жизнедеятельности из-за ухудшения погодных условий, как это было в Гомельской области во время урагана в прошлом году. Важно понять, сможем ли мы на территории Копыльского района при возникновении подобной чрезвычайной ситуации оперативно и эффективно ликвидировать последствия, как мы будем взаимодействовать с населением, — акцентировал внимание на практической составляющей учений начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович. — Наша главная задача — быть готовыми к любым непредвиденным событиям».
Как считают в спасательном ведомстве, объединенные силы и скоординированная работа всех служб — ключ к успешному проведению учений. Их главная цель — повышение безопасности каждого жителя района и совершенствование системы реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.
Вода пришла: борьба с подтоплением.
Первая вводная учений: подтопление жилых домов в Копыле из-за циклона с сильными осадками. Подтопленными оказались 11 домов по переулку Дальнему и улице Франциска Скорины, где проживают 23 человека. Участники учений провели откачку воды и проверили готовность коммунальной и спасательной техники. Для координации работы была создана эвакуационная комиссия райисполкома, которая провела выездное заседание на месте условного ЧП.
Химическая угроза: ликвидация последствий выброса аммиака.
Во время учений по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории копыльского филиала Слуцкого сыродельного комбината была отработана вторая учебная вводная ситуация — авария с разгерметизацией компрессоров, сопровождающаяся выбросом аммиака. Общая масса выброшенного химического вещества в ходе имитации составила 0,37 т.
При ликвидации чрезвычайной ситуации оперативно начала работу объектовая комиссия по ликвидации ЧС, что позволило сразу же развернуть необходимые действия. Для снижения негативных последствий на место были мобилизованы объектовые силы и средства. Эвакуация сотрудников предприятия прошла эффективно, в чем заслуга системы оповещения. Пострадавшим условно оказана первая медицинская помощь, а специалисты провели осаждение облака химического вещества, предотвратив его распространение.
Учебная тревога дала возможность оценить готовность персонала к действиям в экстремальных условиях, слаженность взаимодействия между службами и эффективность планов реагирования на газодинамические аварии.
Ветер-разрушитель: ликвидация последствий урагана.
В агрогородке Скабин значительный ущерб нанес ветер, повредивший крышу здания сельскохозяйственного предприятия ОАО «Скабин». Кроме того, упавшее дерево обесточило молочно-товарную ферму, нарушив линию электропередачи.
Благодаря слаженной работе специалистов, в кратчайшие сроки электроснабжение было полностью восстановлено. Строительная бригада хозяйства оперативно приступила к ремонту кровли, а специалисты Копыльского РЭС быстро устранили повреждения на линии и обеспечили ферму электричеством.
«Министерство по чрезвычайным ситуациям, как и местные органы власти, считают учения очень важными. Основная цель заключается в проверке готовности районных подразделений и органов управления к эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера», — подчеркнул начальник отдела организационного обеспечения государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Минского областного управления МЧС Алесь Крот.
Огненная стихия: борьба с возгораниями сухой растительности.
Последняя вводная первого дня учений началась с сигнала о возгорании сухой растительности в районе деревни Ржавка. Огонь охватил несколько участков общей площадью около 0,25 га. Информация об инциденте сразу же поступила в центр оперативного управления Копыльского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Из-за сильного ветра была обозначена высокая угроза распространения пожара на близлежащий лесной массив и жилые дома.
Для ликвидации возгорания были срочно привлечены специалисты Копыльского лесхоза и сотрудники ОАО «Прогресс 2010». Благодаря слаженной и оперативной работе всех участников, очаги пожара были своевременно локализованы и полностью потушены.
Завтра, 26 июня, внимание участников учений будет сконцентрировано на ликвидации последствий массового падения деревьев, вызванного ураганным ветром. Согласно вводной, на участке дороги вблизи деревни Мажа движение в обоих направлениях будет перекрыто. В образовавшемся заторе окажется автобус с детьми и два столкнувшихся легковых автомобиля, в одном из которых находится пострадавший. Но этой «задачкой» второй день учений не ограничится: спасателям и прочим специализированным службам придется к тому же решить, что делать с «поврежденным газопроводом». Комплексное учение по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций продлится в Копыльском районе до 27 июня. -0-