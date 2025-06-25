«Паники нет»: муж Митрошиной впервые прокомментировал уголовное дело против нее

— Я знаю, что все очень переживали и переживают за Сашку. Скажу одно: паники у нас нет, мы делаем все, что от нас зависит, и то, что должны. За время домашнего ареста мы очень сблизились друг с другом и с семьей, даже находим плюсы в нынешних обстоятельствах. С доверием относимся к работе правоохранительных органов и верим, что все будет справедливо, — подчеркнул Кошкаров в своем микроблоге.