«Паники нет»: муж Митрошиной впервые прокомментировал уголовное дело против нее

Супруг российского блогера Александры Митрошиной, коуч Тимур Кошкаров заявил, что в марте пара не знала об уголовном деле, которое возбудили в отношении девушки и об этом им стало известно только после прилета в Сочи, где Митрошину задержали.
Мужчина подчеркнул, что они летели в российский курортный город, ничего не боясь и не скрываясь, поскольку были там в декабре 2024 года. При этом версия о том, что «это он вытащил Сашу специально», не имеет под собой почвы.
— Я знаю, что все очень переживали и переживают за Сашку. Скажу одно: паники у нас нет, мы делаем все, что от нас зависит, и то, что должны. За время домашнего ареста мы очень сблизились друг с другом и с семьей, даже находим плюсы в нынешних обстоятельствах. С доверием относимся к работе правоохранительных органов и верим, что все будет справедливо, — подчеркнул Кошкаров в своем микроблоге.
10 марта Чертановский районный суд отправил Александру Митрошину под домашний арест: ее обвиняют в неуплате налогов и легализации денежных средств на сумму свыше 127 миллионов рублей. 23 июня суд продлил блогеру наказание до 24 августа. «Вечерняя Москва» рассказала о ходе расследования незаконной деятельности Митрошиной и слухах, связанных с уголовным делом, возбужденным в отношении девушки.