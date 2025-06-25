Невиданная сложность, проверка нижнего белья и массовый слив ответов: проблемы при сдаче ЕГЭ в 2025 году

На ЕГЭ из-за сложности заданий школьники придумывали различные способы для списывания.
При сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году выпускников ждали определенные вызовы — от высокой сложности заданий до проверок нижнего белья из-за различных подозрений организаторов и скандалов из-за иконы. С какими еще проблемами столкнулись школьники в ходе сдачи экзаменов — в материале URA.RU.
Масштабные утечки ответов, скандал с иконой и другие курьезные ситуации.
В школьные чаты перед ЕГЭ слили полные сканы ответов.
Перед ЕГЭ по обществознанию школьникам слили ответы в чатах мессенджеров Фото: Илья Московец © URA.RU.
В день проведения экзамена по обществознанию 2 июня в группах школ в мессенджерах появились полные сканы будущих заданий. По словам преподавателей, эти материалы совпали с вариантами, использовавшимися в регионах Кавказа и Дальнего Востока. Однако точное число учеников, которые воспользовались этими ответами, до сих пор неизвестно. В связи с произошедшим Рособрнадзор проводит проверку. Личности школьников, разместивших сканы заданий, уже установлены, а их результаты по ЕГЭ аннулированы.
Эксперты отмечают, что инцидент стал крупнейшим с 2018 года, когда аналогичная ситуация произошла с заданиями по математике и химии. Тогда школьники подтверждали совпадение слитых ответов с реальными вариантами.
Подмена участника экзамена.
Во время ЕГЭ по биологии в Москве в экзаменационный пункт пришел не сам выпускник, а постороннее лицо со справкой о потере паспорта. Члены комиссии запросили подтверждающую информацию из школы, в результате чего и выявили этот случай. Нарушителя задержали полицейские на месте проведения экзамена, по факту этого проходит проверка. В случае установления факта подмены документов результаты экзамена выпускника будут аннулированы.
Новые технологии против экзаменаторов.
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В Ленинградской области выпускница воспользовалась умными очками для списывания на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. Очки были оснащены скрытой видеокамерой и микронаушником, через них задания передавались третьим лицам. После появления в интернете видеозаписей с фрагментами экзамена обман раскрыли и результаты экзаменов девушки аннулировали. Комитет по образованию принял решение не допускать выпускницу к пересдаче ЕГЭ в резервные дни, позволив ей повторно пройти испытание только в следующем году.
Скандал с иконой.
Ученица гимназии № 39 Екатеринбурга пришла на ЕГЭ по литературе с иконой, сообщили источники URA.RU. Отмечается, что она считает святыню своим оберегом. Перед входом в аудиторию она оставила икону за пределами аудитории, а после завершения экзамена забрала.
В администрации города сообщили, что федеральные правила проведения ЕГЭ предусматривают перечень разрешенных предметов, необходимых во время экзамена. В него не входят иконы. Там уточнили, что организаторы в школе соблюли требования российского законодательства. Ситуацию также прокомментировал старший священнослужитель Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. По его словам, сдача экзаменов является стрессом как для выпускников, так и для их родителей.
В некоторых регионах выпускников на досмотре просили раздеться до нижнего белья.
В Перми двоим школьникам пришлось показать нижнее белье из-за подозрений организаторов.
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В Перми выпускнице 11 класса перед ЕГЭ по обществознанию пришлось пройти унизительный досмотр в МАОУ «Экошкола». Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, ссылаясь на обращение самой девушки, рассказала, что та повредила ногу и прихрамывала. Это вызвало подозрения у сотрудников школы и они потребовали ученицу снять обувь. Та отказалась, потому что рядом не было ее законного представителя, однако сотрудница настаивала.
В итоге выпускницу принудили снять обувь и приподнять юбку в общественном месте. По ее словам, все это сопровождалось грубым обращением со стороны взрослых и сильным психологическим давлением.
Школьницу в Полевском досмотрели в отдельном кабинете.
В 16-й школе Полевского (Свердловская область) выпускники обвинили охранников и учителей в детальном досмотре перед ОГЭ. По их словам, организаторы вынуждали их частично раздеваться. Одной из девятиклассниц пришлось показать нижнее белье при досмотре в отдельном кабинете, потому что металлодетектор сработал на ее бюстгальтер.
В аналогичной ситуации другой ученик снял брюки после из-за срабатывания металлодетектора в области пояса. Только после этого проверяющие завершили его досмотр. Между тем источник URA.RU, близкий к администрации учебного заведения, опровергает достоверность этой информации. По его словам, подобные инциденты не имели места быть и являются выдумкой.
Рекордная сложность заданий.
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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в течение первых двух дней проведения ЕГЭ по математике базового и профильного уровней с экзаменов отстранили более 200 учащихся, 70 из них — за использование мобильных телефонов. Ученики позже пожаловались на высокую сложность заданий. Мурзаев подчеркнул, что ежегодно получает такие обращения.
После завершения экзаменов ряд telegram-каналов со ссылкой на заявления школьников и их родителей написали, что задания по профильной математике в 2025 году отличались повышенной сложностью. По их словам, они были сопоставимы с олимпиадным уровнем.
«Традиционно после сдачи математики профильной в социальных сетях дети рассказывают о своих ощущениях. Я предлагаю вернуться к этому вопросу, когда все получат результаты по математике. Заходим в поисковик прошлых лет и видим восторг от полученных баллов», — заявил Музаев. Его слова передает РБК.
Позже Екатерина Мизулина написала в своем telegram-канале, что 10 июня выпускники получили результаты профиля и базовой математики. Она отметила, что многие из них расстроены и планируют идти на пересдачу. По ее словам, результаты ЕГЭ по обществознанию также не устроили многих учеников. Сдающие жаловались, что сдать на 80+ баллов нереально.
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Глава «Лиги безопасного интернета» помогла выпускнику из Нижнего Новгорода добиться справедливости после экзамена по обществознанию. Ему не хватило времени сдать ЕГЭ из-за 40-минутного технического сбоя в программе компьютера, а организаторы игнорировал просьбы о помощи и не рассказали, что можно написать апелляцию на сдачу предмета в резервный день. По тому факт у Екатерина Мизулина обратилась в Рособрнадзор и школьнику все же дали возможность сдать экзамен еще раз.