Невиданная сложность, проверка нижнего белья и массовый слив ответов: проблемы при сдаче ЕГЭ в 2025 году

В день проведения экзамена по обществознанию 2 июня в группах школ в мессенджерах появились полные сканы будущих заданий. По словам преподавателей, эти материалы совпали с вариантами, использовавшимися в регионах Кавказа и Дальнего Востока. Однако точное число учеников, которые воспользовались этими ответами, до сих пор неизвестно. В связи с произошедшим Рособрнадзор проводит проверку. Личности школьников, разместивших сканы заданий, уже установлены, а их результаты по ЕГЭ аннулированы.