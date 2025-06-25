Reuters: Во время протестов в Кении погибли 16 человек

В ходе протестов, охвативших Кению, погибло не менее 16 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на кенийское отделение Amnesty International.
«Подтверждено 16 погибших, — заявил агентству исполнительный директор организации Ирунгу Хаутон. — Большинство было убито полицией». Он уточнил, что данные подтверждены Национальной комиссией по правам человека Кении.
По последним данным, протесты затронули 23 из 47 округов Кении. Не менее 400 человек получили травмы, включая огнестрельные ранения. Многие пострадавшие остаются в больницах, некоторые — в критическом состоянии.
Напомним, год назад в столице Кении Найроби протестующие против повышения налогов прорвались в парламент. В здании возник пожар. Местные СМИ отмечали, что на улицы городов вышли тысячи человек, полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих.