Reuters: Во время протестов в Кении погибли 16 человек

Напомним, год назад в столице Кении Найроби протестующие против повышения налогов прорвались в парламент. В здании возник пожар. Местные СМИ отмечали, что на улицы городов вышли тысячи человек, полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих.