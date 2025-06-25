— Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать «как собаку». Она солгала об истории «ноутбука из ада» (компьютера сына экс-президента США Джо Байдена Хантера — прим. «ВМ»), а теперь она солгала об истории ядерных объектов, пытаясь уничтожить наших пилотов «Пэтриотов», выставив их в плохом свете, когда на самом деле они проделали отличную работу и попали в «золотую жилу» — полное уничтожение! — говорится в публикации.