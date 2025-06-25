Трамп призвал уволить «как собаку» журналистку за слова о ядерной программе Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американский телеканал CNN уволить «как собаку» журналистку Наташу Бертран, которая занималась освещением вопросов национальной безопасности. Соответствующая публикация в среду, 25 июня, появилась на странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social.
Негодования Трампа вызвал репортаж Бертран о ядерной программе Ирана. Журналистка в своей работе привела информацию, согласно которой армия США по результатам своих ударов по ядерным объектам не смогла прекратить разработку оружия Тегераном.
В ответ на это президент обвинил Бертран в том, что «она три дня занималась фейковыми новостями».
— Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать «как собаку». Она солгала об истории «ноутбука из ада» (компьютера сына экс-президента США Джо Байдена Хантера — прим. «ВМ»), а теперь она солгала об истории ядерных объектов, пытаясь уничтожить наших пилотов «Пэтриотов», выставив их в плохом свете, когда на самом деле они проделали отличную работу и попали в «золотую жилу» — полное уничтожение! — говорится в публикации.
В тот же день стало известно, что Пентагон совместно с американскими спецслужбами расследует обстоятельства вокруг утечки данных в СМИ об ударах по Ирану. В частности, речь идет и о репортажах CNN.
В последние дни Трамп не первый раз позволяет себе грубые выражения. Буквально за день до этого американский лидер выругался матом в связи с нарушением Ираном и Израилем ранее заключенных договоренностей о прекращении огня.