Бастрыкин потребовал доклад по уголовным делам о нападении льва в Крыму

Отмечается, что в настоящее время расследуются два уголовных дела. Одно из них возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, которые привели к тяжелым травмам у основателя парка Олега Зубкова. Также ранее в парке уже фиксировались случаи нападений львов как на посетителей, так и на сотрудников.