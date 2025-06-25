В окружении Киркорова не стали умалчивать состояние артиста после ожогов

Поклонники стали серьезно переживать о состоянии артиста, заметив, что прежде он был более эмоционален и щедр на яркие театральные жесты во время своих выступлений. Успенская также уточнила, что летом артист планирует провести больше времени с детьми — Аллой-Викторией и Мартином, которые учатся в частной школе в ОАЭ и приезжают домой только на каникулы. Киркоров, по ее словам, признавался близким, что главным стимулом для него остаются сын и дочь.