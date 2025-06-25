Археологи нашли древние захоронения энеолитической эпохи на Южном Урале

В Челябинском государственном университете пояснили, что люди того периода редко хоронили умерших в земле, а если и хоронили, то не отмечали могилы, поэтому их можно найти только случайно. В одной из ям оказались древние останки пожилого мужчины со сточенными зубами, а во второй — останки женщины с медным браслетом на руке и подростка, которые были похоронены вместе с керамическим сосудом.