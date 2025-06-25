Депутат Нилов обжалует в суде свое исключение из ЛДПР

Он отметил, что в мае 2026 года по уставу сменится председатель партии, и допустил свое возвращение при «смене вектора» в связи с новым руководством. В текущий момент Нилов, по его собственным словам, будет работать как независимый депутат и позднее будет давать комментарии и публиковать видео, как «улягутся эмоции». Об этом он написал в своем Telegram-канале.