Депутат Нилов обжалует в суде свое исключение из ЛДПР

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в среду, 25 июня, сообщил, что намерен обжаловать в суде свое исключение из Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и состава думской фракции либерал-демократов.
Парламентарий рассказал, что решение о его исключении готовили давно и «людей открыто ломали».
— (Основатель ЛДПР — прим. «ВМ») Жириновский учил: никогда не сдавайся. Не сдамся. Никуда не ухожу, остаюсь с партией, в которой уже 28 лет, и с моими избирателями. Исключить из ЛДПР Жириновского меня никто не сможет. Сосредоточусь на работе в комитете, продолжу активную законотворческую деятельность, — сообщил Нилов.
Он отметил, что в мае 2026 года по уставу сменится председатель партии, и допустил свое возвращение при «смене вектора» в связи с новым руководством. В текущий момент Нилов, по его собственным словам, будет работать как независимый депутат и позднее будет давать комментарии и публиковать видео, как «улягутся эмоции». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий объявил об исключении Ярослава Нилова из партии, поскольку парламентарий нарушал партийную дисциплину, распространял недостоверную информацию о членах и руководстве партии. По словам Слуцкого, решение об исключении Нилова было принято абсолютным большинством голосов президиума высшего совета партии.