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В Сербии задержали подозреваемых в подготовке силового свержения власти

Задержанные планировали напасть на госслужащих и предпринять попытки разоружения сотрудников полиции.

Источник: Аргументы и факты

Сербские правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке насильственного свержения конституционного строя, передает пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

Сообщается, что 21 июня задержанные встретились в одном из отелей в городе Кралево, где обсуждали план силового свержения власти в стране. По данным МВД республики, фигуранты планировали напасть на госслужащих и предпринять попытки разоружения сотрудников полиции.

Кроме того, задержанные намеревались ворваться вооруженными в здания правительства и других госучреждений, а также в редакции РТС, телеканала Happy и портала Informer. В ведомстве заявили, что фигурантам назначено содержание под стражей сроком до 48 часов. Затем их доставят в прокуратуру с соответствующими обвинениями.

Напомним, в марте этого года в Белграде прошли протесты, направленные против действующего руководства Сербии. Глава государства Александр Вучич заявлял, что в ходе протестов пострадали более 50 человек.

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