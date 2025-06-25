В Сербии задержали подозреваемых в подготовке силового свержения власти

Кроме того, задержанные намеревались ворваться вооруженными в здания правительства и других госучреждений, а также в редакции РТС, телеканала Happy и портала Informer. В ведомстве заявили, что фигурантам назначено содержание под стражей сроком до 48 часов. Затем их доставят в прокуратуру с соответствующими обвинениями.