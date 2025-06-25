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Юрист Соловьев: мошенники просят оплатить НДФЛ, обещая хорошую работу

Эксперт предупредил, что нужно тщательно проверять всю информацию.

Источник: Комсомольская правда

В последнее время мошенники активизировались на рынке трудоустройства. Злоумышленники под видом рекрутеров заманивают народ привлекательными вакансиями. У тех, кто интересуется вакансией, просят деньги на разные «рабочие процессы» или в помощь новому «начальству».

Поймав жертву, мошенники «одобряют» кандидатуру и даже подписывают с ней договор, присылают несложные задачи. Через несколько дней руководитель просит срочно перечислить деньги на счет, которые обещает скоро вернуть. Или просят оплатить НДФЛ, который потом вернут в зарплату.

После вся контора пропадет или начинает тянуть деньги из жертвы.

Заслуженный юрист РФ, полковник милиции в отставке Иван Соловьев в беседе с сайтом mk.ru отмечает, что уже есть жертвы, которые верят в то, что сотрудник может НДФЛ.

— Нужно предупредить всех граждан, что налоговое законодательство вообще не предусматривает авансирование платежей по НДФЛ, поэтому это в чистом виде обман и злоупотребление доверием людей, — говорит юрист.

Прежде чем устроиться на работу, эксперт советует читать отзывы о работодателе, общаться только лично и не онлайн, не отправлять никому свои личные данные.

Проверить сведения о компании, наличие лицензии на ту деятельность, которую она ведет, зайти на официальный сайт. А вот если предлагают оплатить какое-то тестирование, это может быть признаком мошенничества.