Юрист Соловьев: мошенники просят оплатить НДФЛ, обещая хорошую работу

Поймав жертву, мошенники «одобряют» кандидатуру и даже подписывают с ней договор, присылают несложные задачи. Через несколько дней руководитель просит срочно перечислить деньги на счет, которые обещает скоро вернуть. Или просят оплатить НДФЛ, который потом вернут в зарплату.