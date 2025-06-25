«Хрякохрыч и ментотреп»: «Радиостанция Судного дня» отправила странные слова

Накануне Станция «Судного дня» снова вышла в эфир, однако третий раз за день. Это произошло после того, как ситуация на Ближнем Востоке обострилась, а США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Новое сообщение оказалось таким же загадочным, как и предыдущее.