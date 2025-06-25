«Хрякохрыч и ментотреп»: «Радиостанция Судного дня» отправила странные слова

Радиостанция UVB-76, известная как «Радиостанция Судного дня», выдала в эфир 14 таинственных слов. Согласно данным канала, отслеживающего её сигналы, в ближайшее время ожидается ещё около 20 подобных сообщений.
Среди услышанных слов были такие странные, как «хрякохрыч», «спидошлиц», «нарциссовый» и «ментотреп».
Эта коротковолновая радиостанция начала вещание в конце 1970-х. Её эфирные передачи отличаются одной особенностью: большую часть времени звучат монотонные механические сигналы, которые изредка прерываются для передачи зашифрованных голосовых сообщений.
Накануне Станция «Судного дня» снова вышла в эфир, однако третий раз за день. Это произошло после того, как ситуация на Ближнем Востоке обострилась, а США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Новое сообщение оказалось таким же загадочным, как и предыдущее.
Ранее KP.RU сообщил, что в Роскомнадзоре прокомментировали работу загадочной радиостанции УВБ-76. В ведомстве подчеркнули, что истинные каналы «жужжалки» не являются общедоступными, поэтому не стоит слишком серьезно относиться к посланию прибора.
Напомним, радиостанция выходила в эфир также 19 июня 2025 года. Тогда в эфир вышло вместе с белым шумом слово «звучание» и еще набор цифр. Отмечается, что в последнее время радиостанция все чаще выходит в эфир.