Синоптик Тишковец: летнее тепло придет в Москву в начале июля

В первую неделю июля температура будет выше, чем сегодня. Если сейчас столбики термометров показывают от 17 до 22 градусов, то в следующем месяце показатели будут варьироваться от 21 до 26. Но вместе с тем стоит ожидать и обилия осадков, ведь наибольшее количество дождей приходится именно на июль, пишет Life.ru.