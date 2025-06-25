Синоптик Тишковец: летнее тепло придет в Москву в начале июля

Первый летний месяц почти пролетел, но настоящего тепла в Москву так и не пришло. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда закончатся дожди и в столицу вернется лето.
Пока волны дождя чередуются с похолоданием. Европейская часть страны находится под влиянием обширного североатлантического циклона с центром над Ладогой. Небо пока будут укутывать дождевые облака, местами возможны грозы. Солнца будет совсем мало.
Самые сильные дожди ожидаются в Псковской, Ленинградской, Новгородской областях и в Карелии. В Москве тоже возможны осадки, но на выходных будет сухо.
26 июня через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнями. Похолодает до +18, следующая волна похолодания придет в последние дни июня, столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Такая погода сохранится до начала июля. Только к концу первой недели второго летнего месяца в столице появится солнце.
— В июле, уверяю, лето, нормальное лето, как положено, к нам вернется, — подытожил Евгений Тишковец в беседе с aif.ru.
В первую неделю июля температура будет выше, чем сегодня. Если сейчас столбики термометров показывают от 17 до 22 градусов, то в следующем месяце показатели будут варьироваться от 21 до 26. Но вместе с тем стоит ожидать и обилия осадков, ведь наибольшее количество дождей приходится именно на июль, пишет Life.ru.
Синоптики еще не исключают, что июль и августа в России все-таки будут жаркими. Долгосрочное планирование выдает положительные прогнозы. Но и весной июнь тоже называли аномально жарким, пишет Lenta.ru.
— Начиная с 2—3 июля модели показывают перестройку атмосферных процессов и появление значений температуры +22…+27 °С, — отметил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.